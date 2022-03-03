Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler

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Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

AA, Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısının havaya kalkması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısının havaya kalkması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte öğlenden başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Elbistan'da rüzgar nedeniyle bazı çatılar uçtu. Karaelbistan Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatısında da hasar meydana geldi.

Şiddetli rüzgarın çatıyı havaya kaldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Haberler

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