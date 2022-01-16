Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısında zarar oluştu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısında zarar oluştu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın etkisiyle Dulkadiroğlu ilçesindeki Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısı devrildi.

Uçan çatı parçaları kazı alanının üzerine düştü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle Germanicia Antik Kenti bitişiğinde bulunan kazı alanının koruma çatısında zarar oluştu.

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