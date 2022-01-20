Kahramanmaraş'ta sıcak çorba ikramı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta sıcak çorba ikramı

Kahramanmaraş'ta sıcak çorba ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş'ta her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuluyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında yapılan çorba ve ekmek ikramı, bu kez otogardaki vatandaşlara yapıldı.

Her gün 2 bin kişiye Küçük Sanayi Sitesi, Haller Bölgesi ve Şekerdere Caddesi'nde bulunan Çorba Evleri'nden yapılan ikramlar; otogarda soğuk kış günlerinde seyahat eden yolcuların içini ısıttı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta sıcak çorba ikramı

Kahramanmaraş'ta sıcak çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title