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Kahramanmaraş'ta Sezai Karakoç için hatim indirildi

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Kahramanmaraş'ta Sezai Karakoç için hatim indirildi

Şair-Yazar Sezai Karakoç için Kahramanmaraş'ta hatim indirildi.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Şair-Yazar Sezai Karakoç için Kahramanmaraş'ta hatim indirildi.

Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Ulu Cami İmam Hatibi Mustafa Arifoğlu'nun okuduğu Kur'an tilaveti ardından din görevlileri, hafızlık Kur'an kursları ve çeşitli sivil toplum kuruşlarınca okunan hatimler, İlçe Müftüsü Ali Canbolat'ın duasıyla merhum Sezai Karakoç'un ruhuna indirildi.

Program sonrası açıklama yapan İlçe Müftüsü Canbolat, "Bir araya gelmemiz esnasında geçtiğimiz gün rahmeti rahmana yolcu ettiğimiz, gençliğimize önderlik ve rehberlik yapan şair ve yazar Sezai Karakoç'u da andık. Ruhuna ithaf edilmek üzere okunan hatmi şeriflerin de duasını arkadaşlarımızla birlikte icra ettik. Büyüklerimizi anabilmek, önümüze ışık tutan kimseleri yad edebilmek güzel hadiselerdir. Rabbim cümlemize yad edilmeyi ve arkasından Fatiha okunan kimselerden olmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

(Halil Ulubey/İHA)

Kahramanmaraş'ta Sezai Karakoç için hatim indirildi

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