Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil yandı
AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ö.A. idaresindeki 06 BG 4316 plakalı otomobil, Sarıkaya Mahallesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
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