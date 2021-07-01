Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi: 8 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Fabrikaya işçi taşıyan M.İ. (26) yönetimindeki 46 S 1104 plakalı servis minibüsü, Havalimanı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki sürücü ile 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün