Kahramanmaraş'ta servis araçları denetlendi

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde servis araçları denetlendi.

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde servis araçları denetlendi. 16 sürücüye 5 bin 260 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Türkoğlu, Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan ilçelerinde servis taşımacılığına yönelik eş zamanlı olarak denetim yaptı.

Denetimde, araçların fazla yolcu almaması ve taşıma hususu ile ilgili alınması gereken belgelerin kontrolleri yapılırken emniyet kemeri kullanımı ile ilgili sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

Denetimlerde, 680 araç kontrol edilirken, kural ihlalinde bulunan 16 araç sürücüsüne toplam 5 bin 260 lira cezai işlem uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı