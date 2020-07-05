Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Dadal Kanlı (15) serinlemek için Kartalkaya Barajı göletine girdi. Kanlı'nın gölette gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, polis ekiplerinden yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve dalgıç ekiplerinin göletteki çalışması sonucu Kanlı'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA