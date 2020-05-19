Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bahçe sulamak için kullanılan gölete giren çocuk boğuldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bahçe sulamak için kullanılan gölete giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güblüce Mahallesi'nde Hüseyin Kaya (17), mahalle girişinde hayvan otlatırken serinlemek için bahçe sulamada kullanılan gölete girdi.

Kaya, yakınları tarafından gölette baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbini çalıştırdığı Kaya'yı Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA