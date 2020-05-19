Kahramanmaraş'ta şehitler için okunan 553 hatmin duası edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta şehitler için okunan 553 hatmin duası edildi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin organizasyonuyla kentin 427 şehidi için okunan 553 hatmin duası edildi.

Kahramanmaraş'ta şehitler için okunan 553 hatmin duası edildi
19.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:20

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin organizasyonuyla kentin 427 şehidi için okunan 553 hatmin duası edildi.

Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda, İl Müftülüğüne bağlı Müftü Muhammet Gevher, Kur'an Eğitim Merkezi'nde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve eğitmenlerince hatim duası yapıldı.

Derneğin Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Karaman, 18 Mart Şehitler Haftası nedeniyle "Her şehide bir hatim" kampanyasıyla bir program hazırladıklarını ancak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında ertelediklerini ifade etti.

Sürecin daha da uzamaması için şehitlikte hatim programı yaptıklarını ifade eden Karaman, "Böyle bir günde şehitlerimizi dualarla andık. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 427 şehidimiz için birer hatim planlamıştık. 553 hatmin duası yaptık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şehit eşi Leyla Yenigül ise programın kendilerini mutlu ettiğini ve Kadir Gecesi'nde olmasının ayrı önemi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı Haber
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sinan Özen Hande Ataizi Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kabine Haziran 19 Mayıs Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta şehitler için okunan 553 hatmin duası edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 19:20:09. #1.14#
title