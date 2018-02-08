Kahramanmaraş'ta Şehit Polisin İsmi Kütüphaneye Verildi

Mardin'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Durmuş Polat'ın ismi kütüphaneye verildi.



Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Elbistan ilçesinde Battalgazi Mahallesi'ndeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.



Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kütüphanenin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacağını belirtti.



Kütüphanenin okuma alışkanlığı kazandırarak öğrencilerin okumaya ilgisini artıracağını dile getiren Kaymakam Akkoyun, şöyle konuştu:

"Vatan savunması için, bayrağımız için, ülkemiz için, aziz milletimizin geleceği için canını feda eden şehidimiz Durmuş Polat'ın ruhuna hediye edilen bu kütüphanemizde eğitim gören öğrencilerimiz şehitlerimizi hep anacaklardır. Aziz şehitlerimizin bu ülke için neden canlarını feda ettiklerini bu ilim yuvasında öğrenecekler."

Elbistan'da yapılan eğitim kurumlarına ve kütüphanelere şehit olan güvenlik güçlerinin isimlerinin verilmesi için çalışma yaptıklarını belirten Akkoyun, "Proje kapsamında ilçemizde üçüncü kütüphaneyi açtık. Bu eğitim yuvalarına şehitlerimizin isimlerini verdik." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Tatlıbadem ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Seher Sönmez, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, kütüphaneyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Kütüphaneye ismi verilen şehidin babası Menderes Polat ise, kütüphanenin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.