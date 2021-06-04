Kahramanmaraş'ta sarımsakta 50 bin ton rekolte gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kahramanmaraş'ta sarımsakta 50 bin ton rekolte gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş'ta sarımsakta 50 bin ton rekolte gerçekleşti Narlı Ovasında bu yıl sarımsağın kilosu tarlada 6 liradan tüccara satıldı Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ta üreticiler hasadı tamamladı.

Kahramanmaraş'ta sarımsakta 50 bin ton rekolte gerçekleşti

Narlı Ovasında bu yıl sarımsağın kilosu tarlada 6 liradan tüccara satıldı

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ta üreticiler hasadı tamamladı. Bu yıl 50 bin ton rekolte edilen sarımsağın kilosu tarlada 6 liradan tüccara satıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Ovası'nda yetişen sarımsak, aroması, lezzeti ve diş büyüklüğü nedeniyle tercih ediliyor.

Bölge halkı tarafından "beyaz altın" olarak nitelendirilen sarımsağı paketlemek için 5 bin yevmiyeci işçi ile çalışıyor. Tarla başında tüccara 6 liradan satılan sarımsağın hem yurt içi ve hem de yurt dışına yolculuğu başladı. Tarladan sökümü yapılan sarımsak, işçiler tarafından toplanarak kuruması için dinlenmeye alınıyor. Daha sonra iplerle bağlanıp harmana dahil ediliyor.

Harmandan kamyonlara yüklendikten sonra satışa hazır hale gelen yaş sarımsakta verim dekar başına 2 ton oldu.

Sulu tarımın yapıldığı Pazarcık Narlı Ovasından bu yıl 25 dekarlık alana ekilen sarımsaktan 50 bin ton rekolte elde edildi. Hem üreticiler hem de tüccarlar, tarla başında paketlenmesi tamamlanan sarımsağı kuruttuktan sonra tüketiciye ve ihracata gönderiyorlar.

Kuru hale geldiğinde 25 bin tona kadar düşen sarımsağın 15 bin tonu ihracata gönderilirken, 10 bin tonu ise iç pazarda tüketiliyor.

Kahramanmaraş'ta sarımsakta 50 bin ton rekolte gerçekleşti
Kahramanmaraş'ta sarımsakta 50 bin ton rekolte gerçekleşti
Kahramanmaraş'ta sarımsakta 50 bin ton rekolte gerçekleşti
Kahramanmaraş'ta sarımsakta 50 bin ton rekolte gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

ABD basınında Türk SİHA'larına övgüler dizildi: Oyun değiştirici
ABD basınında Türk SİHA'larına övgüler dizildi: Oyun değiştirici
Dardanel'den dev yatırım! Yunan rakibi G. Kallimanis SA.'yı 6 milyon euro'ya satın alıyorlar
Dardanel'den dev yatırım! Yunan rakibi G. Kallimanis SA.'yı 6 milyon euro'ya satın alıyorlar
Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'ya pahalıya patladı! Turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu
Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'ya pahalıya patladı! Turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Sedat Peker Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta sarımsakta 50 bin ton rekolte gerçekleşti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 01:29:06. #1.15#

title