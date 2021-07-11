Kahramanmaraş'ta "Sarı" adı verilen bir tonluk boğa 30 bin liraya satıldı
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Kahramanmaraş'ta "Sarı" adı verilen bir tonluk boğa 30 bin liraya satıldı

Kahramanmaraş'ta 'Sarı' adı verilen bir tonluk boğa 30 bin liraya satıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde satışa sunulan bir ton ağırlığındaki "Sarı" adlı boğa, 30 bin liraya alıcı buldu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde satışa sunulan bir ton ağırlığındaki "Sarı" adlı boğa, 30 bin liraya alıcı buldu.

Şazibey Mahallesi'nde yaşayan Servet Hançer tarafından yetiştirilen 2 yaşındaki boğa, Kurban Bayramı için satışa çıkarıldı.

Simental ırkı "Sarı" adlı boğa, 30 bin liraya satıldı.

Yetiştirici Servet Hançer, AA muhabirine, çiftliğinde beslediği büyükbaş hayvanları kurban için satışa sunmak üzere pazara getirdiğini söyledi.

"Sarı" ismini verdikleri tosunun 1 ton ağırlığıyla pazarın en büyük kurbanlığı olduğunu belirten Hançer, "33 bin lira fiyat belirledik ancak yapılan pazarlık sonucu 30 bin liraya bir gurbetçi aileye sattık. Bu hayvanlarla çocuk gibi ilgileniyoruz. İlk geldiğinde buzağıydı ve canlı kilosu 80-90 kilogram civarındaydı. Zaman içerisinde özel olarak bakıp büyüttük. 2 yılımız birlikte geçti ama hayırlı bir iş için ayrılacağız ve kurban olacak. Rabb'im müşterimizin kurbanını kabul etsin." diye konuştu.

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran da hayvanların böyle bir ağırlığa ulaşması için ciddi emek harcandığını belirtti.

Her çiftlikte ortalama bir hayvanın ancak bu seviyelere getirilebildiğini anlatan Uyduran, "Bu yıl genel olarak üreticilerimiz için verimli bir yıl oldu. Saman fiyatlarının yüksek olmasına rağmen üreticilerimiz büyükbaş hayvanlarının yüzde 90 oranında satışlarını yaptı. Küçükbaş hayvanlarda ise bayram atmosferiyle süreç kendisini gösterir." ifadelerini kullandı.

Uyduran, an itibariyle piyasada ortalama fiyatların büyükbaş hayvanlarda 28 ile 30 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 30 ile 35 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş'ta 'Sarı' adı verilen bir tonluk boğa 30 bin liraya satıldı
Kahramanmaraş'ta 'Sarı' adı verilen bir tonluk boğa 30 bin liraya satıldı
Kahramanmaraş'ta 'Sarı' adı verilen bir tonluk boğa 30 bin liraya satıldı
Kahramanmaraş'ta 'Sarı' adı verilen bir tonluk boğa 30 bin liraya satıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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Kahramanmaraş'ta "Sarı" adı verilen bir tonluk boğa 30 bin liraya satıldı - Haberler
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