Kahramanmaraş'ta sanayici, çalıştıracak işçi bulamıyor
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Kahramanmaraş'ta sanayici, çalıştıracak işçi bulamıyor

31.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:25
Kahramanmaraş'ta sanayici, çalıştıracak işçi bulamıyor

Kahramanmaraş'ta sanayici, çalıştıracak işçi bulamıyor TÜRKİYE'nin önemli sanayi şehirlerinden Kahramanmaraş'ta sanayiciler fabrikalarında çalıştıracak işçi bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta sanayici, çalıştıracak işçi bulamıyor

 

TÜRKİYE'nin önemli sanayi şehirlerinden  Kahramanmaraş'ta sanayiciler fabrikalarında çalıştıracak işçi bulmakta zorlandıklarını belirtti. Az işçi ile çok iş yapmaya çalıştıklarını belirten Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Türkiye'de istihdam problemi yaşayan değil, iş beğenmeyen insanların olduğu, bizim işçi bulamadığımız bir kent Kahramanmaraş. Dolayısıyla biz daha az işçiyle çalışmanın yollarını arıyoruz çünkü işçi bulamıyoruz" dedi.

Başta tekstil ve metal mutfak eşyaları üretimi olmak üzere 40 milyar liralık ticaret hacmiyle sanayide Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta, sanayiciler fabrikalarında çalıştıracak işçi bulamıyor. 2020 yılında 831 firma İŞKUR'dan istihdam etmek için 15 bin 452 işçi talebinde bulundu ancak birçok kişi iş teklifini geri çevirdiği için İŞKUR bu talebin sadece 10 bin 150'sini karşılayabildi.

'KAHRAMANMARAŞ, İŞ BEĞENMEYENLERİN OLDUĞU BİR ŞEHİR'Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, sanayiciler olarak üretmek, ürettiğini ihracat etmek için çalıştıklarını ancak bunu yaparken gerekli olan işçiyi bulmakta zorlandıklarını kaydetti. Kahramanmaraş'ın işsizliğin olmadığı bir şehir olduğunu belirten Şahin Balcıoğlu, "Ama pandeminin başında daha doğrusu 2019'un ekim ayında 145 bin kayıtlı istihdamı olan bir iliz biz. Fakat Nisan ayında ihracatımız yüzde 54, Mayıs ayında da yüzde 36 düşüş yaşadı. Bu bizi çok korkuttu, 'Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz?' diye. O arada, teşekkür ediyoruz devletin kısa çalışma ödeneği imdadımıza yetişti. Neler yapıyoruz ona tutunduk önce. Sonradan işçi çıkartma yasağı getirildi ama biz işçi çıkarmak bir tarafa istihdamımızı 14 bin artırarak 2020'nin Ekim ayında 159 bine çıkardık. Biz işçi çıkarmadık, çıkarmadığımız gibi de yeni eleman aldık. ve yeni elemanlarla daha çok üretmeye, daha çok ihraç etmeye yöneldik. Dolayısıyla Türkiye'de istihdam problemi yaşayan değil, iş beğenmeyen insanların olduğu, bizim işçi bulamadığımız bir kent Kahramanmaraş. Dolayısıyla biz daha az işçiyle çalışmanın yollarını arıyoruz çünkü işçi bulamıyoruz. Türkiye'den ender illerden bir tanesiyiz ve bundan mutluyuz. Bulduğumuz bazı arkadaşlarımız işi beğenmiyorlar ama çalışanlar var o iş de" diye konuştu.

'302 İŞÇİYİ 2 AYDA ZOR BULDUK'Yaklaşık 10 bin kişilik istihdamı ile şehrin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan KİPAŞ Holding de çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. İnsan Kaynakları Yöneticisi Emin Yüksel, 2020'nin sonunda 302 işçiyi istihdam ettiklerini ancak bunun hiç de kolay olmadığını belirterek, şunları söyledi.

"KİPAŞ Holding olarak yeni yatırımlarımızdan dolayı işçi ihtiyacımız oldu. 302 işçi için Ekim ayında İŞKUR başta olmak üzere belediyeler, hiçbir görüş fark etmeksizin siyasi partiler, muhtarlıklar, sosyal medya ve bütün mecraları kullanarak personel alımı yapacağımızı duyurduk. Ancak 302 işçiyi 2 ayda zor bulduk. İnsanlar emek yoğunluğu olduğu işlerde çalışmak istemiyorlar. Bunun sebeplerinden birisinin de sosyal yardımlar olduğunu düşünüyorum. Maalesef ülkemizde ciddi bir işsizlik olduğu söyleniyor ancak buna mukabil de çalışmak istemeyen kesim var. Genellikle hep masa başı işler isteniyor. Herkes masa başında çalışırsa bu ülkede üretimi kim yapacak? Bizim gibi kendisini üretime adamış, ihracata odaklanmış şirketlerin üretim odaklı işçilere ihtiyacı var. Bu süreçte mesleki eğitimin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ülkemizde mesleki eğitime odaklanılması gerektiği kanaatindeyim"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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