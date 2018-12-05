Kahramanmaraş'ta "Sanal Pos Tefeciliği" Operasyonu

Kahramanmaraş'ta tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda baba ve oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgey göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal post tefeciliği yapanlara yönelik çalışma başattı.

Ekipler, bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde cep telefonu satış yapan baba A.E. ile oğlu F.E'nin iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda iş yerinde bulunan 2 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 1 flaş bellek ve tefecilikten elde edildiği iddia edilen 17 bin 125 lira ele geçirildi.

Ekipler ayrıca olayla ilgisinin bulunduğu öğrenilen 3 kişinin de ifadesini aldı.

Baba ve oğlu, emniyet müdürlüğüne götürüldü.