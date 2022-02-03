Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak - Haberler Spor
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Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak

AA, Tunahan Akgün - Spor
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Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 6 Şubat Pazar günü Merkez Spor Kompleksi'nde başlayacak organizasyona 40 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katılacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın güreş kenti olduğunu ve bu alanda Türkiye'de önemli sporcular yetiştirdiğini söyledi.

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Hopur, organizasyon kapsamında ata sporu şalvar güreşini dünyaya tanıtma fırsatı bulacaklarını belirterek, "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Şalvar güreşini yakından takip eden tüm misafirlerimizi kente bekliyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Tunahan Akgün - Spor

Dünya Şampiyonası, Şalvar Güreşi, Kahramanmaraş, Türkiye, Spor, Haber

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