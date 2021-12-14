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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta sahte alkol içen 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, 4'ünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta sahte alkol içen 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, 4'ünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Alınan bilgi ve iddialara göre, il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi.

3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki olayı ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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