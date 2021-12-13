Kahramanmaraş'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Kahramanmaraş'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenilen 4 kişiden biri daha kurtarılamadı. Böylelikle sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bu arada, Aytekin K.'nin cenazesi Elbistan ilçesine götürüldü.

Yoğun bakımdaki 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title