Kahramanmaraş'ta sahte içkiden 4 kişi öldü - Haberler
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Kahramanmaraş'ta sahte içkiden 4 kişi öldü

Kahramanmaraş'ta sahte içkiden 4 kişi öldü
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMAMARAŞ'ta sahte içkiden 4 kişi hayatını kaybetti.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMAMARAŞ'ta sahte içkiden 4 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62) ve Ali Kalaycı (71) ile Elbistan ilçesinden Aytekin Karagenç, sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalelerin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Ali Kalaycı'nın hastaneye gittiğinde polislere, içki içtikten sonra rahatsızlandığını ve içkiyi Şahin Büyüksakallı'dan aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri

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