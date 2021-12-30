Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda 19 litre sahte alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emirilyas Mahallesi'nde H.İ.Y'nin evinde sahte içki olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Adrese Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile baskın düzenleyen ekipler, damacana içerisinde 19 litre sahte alkol, anason aroması, etil alkol şişesi ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.İ.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri

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