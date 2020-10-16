Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu

Kahramanmaraş'nın Onikişubat ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 5 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan çok sayıda madde ele geçirdi.

Kahramanmaraş'nın Onikişubat ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 5 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan çok sayıda madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptığı çalışmalarda Yirmiikigün Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, adrese düzenlendiği operasyonda 5 litre etil alkol, 10 şişe sahte alkollü içki, 15 şişe anason ve viski aroması, 1 ölçeklendirme aleti, 1 alkolmetre, 8 enjektör, 1 maşrapa ve 2 huni ele geçirildi.

Polis ekipleri, sahte içki ürettiği iddiasıyla şüpheli A.R.Y'yi (69) gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün