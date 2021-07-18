Kahramanmaraş'ta sahte başkomiserler tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta sahte başkomiserler tutuklandı

Kahramanmaraş'ta sahte başkomiserler tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve kendilerini başkomiser olarak tanıtan 2 kişi tutuklandı.

- Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve kendilerini başkomiser olarak tanıtan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Onikişubat ilçesinde Nefel Ç. (36) isimli şahsı arayan dolandırıcılar kendilerini, 'Başkomiser Murat' olarak tanıtıp adının suç olaylarına karıştığını 15 bin lira para vermeleri karşılığında kendisini temize çıkaracaklarını ayrıca kendisini ajan yapacaklarını söyledi. Dolandırıcıların sözlerine inanan mağdur, 2 bin lirasının olduğunu söyleyerek parayı dolandırıcılara teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılarla irtibatı koparmadan 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı.

Olayın şüphelileri olan Yusuf K. (43) ve Ahmet Ü. (48) isimli şahısların birçok kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin akabinde adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(Halil Ulubey/İHA)

Kahramanmaraş'ta sahte başkomiserler tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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