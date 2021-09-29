Kahramanmaraş'ta sahte altınla dolandırıcılık iddiası - Haberler
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Kahramanmaraş'ta sahte altınla dolandırıcılık iddiası

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta sahte altınla dolandırıcılık iddiası

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sahte yarım altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sahte yarım altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kendisine sahte altın satıldığını ileri süren C.K. jandarmaya başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, güzergahtaki kamera kayıtlarından plakasını tespit ettikleri aracı, Kanlıkavak mahallesi girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 Cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 2 bıçak, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca ve tabancaya ait mermiler ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Ç. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.Ç'nin çeşitli suçlardan 37, M.K'nın ise 3 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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