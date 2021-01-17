Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oluyor
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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oluyor

17.01.2021 02:17 | Son Güncelleme: 17.01.2021 02:20
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oluyor

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, bazı sokak, cadde ve köprü altlarında su birikintilerine neden oldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal ve İsmet Paşa mahallelerinin bazı sokaklarında su birikintileri oluşurken Aslanbey Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı çöktü.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, ihbarlar üzerine kentin çeşitli noktalarına sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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