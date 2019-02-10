Kahramanmaraş'ta Sağanak

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi. Gavur Gölü'nde taşkın yaşanırken Beyoğlu, Şekeroba, Çobantepe ve Minehüyük mahallelerinde yaşanan su baskınları nedeniyle bazı ekili tarlaları su bastı.

Bazı evlerin de su basmasına neden olan yağış ara ara etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA