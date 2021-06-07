Kahramanmaraş'ta Saçaklızade Toplu Konut projesi tamamlandı
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Kahramanmaraş'ta Saçaklızade Toplu Konut projesi tamamlandı

Kahramanmaraş'ta Saçaklızade Toplu Konut projesi tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekke (Yusuflar) Kentsel Dönüşümü kapsamında hayata geçirilen Saçaklızade Toplu Konut projesi tamamlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekke (Yusuflar) Kentsel Dönüşümü kapsamında hayata geçirilen Saçaklızade Toplu Konut projesi tamamlandı.

Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesinde hayata geçirilen toplu konut projesi tamamlandı. 15 bin metrekarelik alanda inşa edilen 3 bloğun yapım ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilen 95 konut ve 4 iş yeri tapu ve tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta Saçaklızade Toplu Konut projesi tamamlandı - Haberler Ekonomi
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