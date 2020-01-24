Kahramanmaraş'ta rüzgarın şiddeti böyle görüntülendi

24.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:36

Kahramanmaraş'ta günün ilk ışıklarında etkisini iyice artıran ve hayatı olumsuz etkileyen rüzgarın şiddeti vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.



Çatıları uçuran, ağaçları deviren şiddetli rüzgar yüksek kesimlerdeki sitelerde yer alan kamelyaları yerinden söktü. Yolda yürümekte dahi zorlanan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi. Sabah park ettiği motosikletini yerinde bulamayan vatandaş ise, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde sepetli motosikletinin rüzgarın şiddetiyle sürüklendiğini gördü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA