Kahramanmaraş'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
10.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:35
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri şüphe üzerine durdukları bir araçta ruhsatsız silah ele geçirdi.
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri şüphe üzerine durdukları bir araçta ruhsatsız silah ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elbistan-Nurhak Karayolunda sivil devriye faaliyetleri esnasında şüphe üzerine 46 K 3029 plakalı aracı durdu.
Ekipler, araçtaki yolcu İ.Ç'nin (43) üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün