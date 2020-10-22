Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah operasyonu: 4 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah operasyonu: 4 gözaltı

22.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:37
Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, 10 ruhtasız silahın ele geçirildiği silah tamirhanelerine yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta, 10 ruhtasız silahın ele geçirildiği silah tamirhanelerine yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, olası silahlı olayları engellemek amacıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bazı silah tamirhanelerini takibe alan ekipler, belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, biri el yapımı olan ruhsatsız 2 tabanca ve 8 tüfek, 2 tabanca sürgüsü ve çok sayıda kayıt dışı fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.K, R.Y, Z.Y. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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