Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi

04.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:40
Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri şüphe üzerine durdukları bir otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri şüphe üzerine durdukları bir otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi.

Türkoğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şekeroba Mahallesi'nde yürütülen devriye faaliyetleri esnasında içerisinde 3 şüpheli bulunan otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptığı aramada ruhsatsız silah ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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