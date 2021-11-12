Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait 103 adet sikke ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir araçta Roma dönemine ait 103 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 103 adet sikke bulundu.

Olayla ilgili K.E. (49) gözaltına alındı.

(İHA)

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