Kahramanmaraş'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kahramanmaraş'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alihan K. idaresindeki 06 ZRT 48 plakalı otomobil, Batı Çevre yolunda refüje çarparak savruldu.
Hurdaya dönen otomobildeki sürücü, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ve itfaiye ekipleri, karşı şeride fırlayan otomobildeki LGP tankının patlama riskine karşı önlem aldı.