Kahramanmaraş'ta PTT önünde bekleyenlere sosyal mesafe ve dolandırıcılık uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kahramanmaraş'ta PTT önünde bekleyenlere sosyal mesafe ve dolandırıcılık uyarısı

Kahramanmaraş'ta PTT önünde bekleyenlere sosyal mesafe ve dolandırıcılık uyarısı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, PTT şubeleri önünde sırada bekleyenleri hem sosyal mesafeye uymaları hem de dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, PTT şubeleri önünde sırada bekleyenleri hem sosyal mesafeye uymaları hem de dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma kapsamında kent genelinde denetim yapan polis ekipleri, bir yandan salgın kurallarına riayet edilmesi konusunda çalışma yaparken bir yandan da vatandaşları dolandırmaya çalışanlarla mücadele ediyor.

Bu kapsamda, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki PTT şubesi önünde sıra bekleyen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Polisler, son dönemde vatandaşların evde kaldığı süreyi fırsat bilerek cep telefonlarından arayarak ya da internet üzerinden gönderdikleri linklerle onları tuzağa düşürmeyi hedefleyen kişilere karşı dikkat edilmesi konusunda uyarıcı broşür dağıttı.

Vatandaşlar da polis ekiplerine yapılan bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Eşi tarafından öldürüldü; sesleri uyanan kızı cesediyle karşılaştı (2)- Yeniden
Eşi tarafından öldürüldü; sesleri uyanan kızı cesediyle karşılaştı (2)- Yeniden
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hakan Sabancı Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta PTT önünde bekleyenlere sosyal mesafe ve dolandırıcılık uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 19:53:39. #1.16#

title