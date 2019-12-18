Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 3 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada pos tefeciliği yapan 3 kişi yakalandı.

18.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:49
Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 3 gözaltı

'ta ekipleri tarafından yapılan çalışmada pos tefeciliği yapan 3 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, pos tefeciliği yaptığı tespit edilen iki iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda suçla ilgili 15 bin 770 lira para, 2 adet pos cihazı, 2 adet cep telefonu, 17 adet bankamatik ve kredi kartı ele geçirildi.


3 şüpheli şahıs yakalanarak adlı işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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