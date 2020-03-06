Kahramanmaraş'ta polisten drone ile trafik denetimi

06.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:40

Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafik polisleri tarafından Güney Çevre yolu üzerinde bulunan Arsan kavşağında drone ile gerçekleştirilen denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ilgili maddeden ceza uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, denetimlerdeki amaçlarının ceza yazmak olmadığını ifade etti.

Kazaların azaltılması amacıyla Arsan kavşağında kırmızı ışık denetimi yaptıklarını dile getiren Doğan, "Bizim bu denetimlerdeki amacımız, meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılmasıdır. Özellikle belirlediğimiz ve kazaların sık meydana geldiği kavşaklarda daha fazla drone ile kırmızı ışık denetimleri yapıyoruz. Bazen sivil ekiplerimizde bu denetimleri gerçekleştiriyor." dedi.

Kentte meydana gelen kavşak kazalarının yüzde 30-35 oranlarında olduğunu ve bunun da ciddi önem arz ettiğini ifade eden Doğan, "Dolayısıyla bu kavşak kazalarını azaltmak için bunun en büyük etkeni olan kırmızı ışık ihlaliyle mücadelemiz devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA