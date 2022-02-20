KAHRAMANMARAŞ - Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı - Haberler
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KAHRAMANMARAŞ - Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

AA - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Yirmiikigün Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 46 AZ 307 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Ekipler, ihtarlara uymayan otomobili, mahalle içinde yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.

Kimlik kontrolünün ardından ehliyetsiz araç kullandığı ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü Y.E'ye ekiplerce "dur" ihtarına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak gibi maddelerden 6 bin lira cezai işlem uygulandı.

Otomobil, çekiciyle otoparka çekildi.

KAHRAMANMARAŞ - Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

AA - Güncel

Kahramanmaraş, Tragger, Polis, Güncel, Haberler

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