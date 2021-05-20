Kahramanmaraş'ta polisin "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta polisin "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kahramanmaraş'ta polisin 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekiplerin Binevler Mahallesi'nde seyir halinde yaptığı denetimde, durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 46 ABM 114 plakalı otomobilin sürücüsü "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü araç, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Tavşan Tepe Mahallesi Ahir Dağı Caddesi'nde durduruldu.

Gözaltına alınan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği öğrenilen şüpheli E.K, bir süre polislere direnerek alkolmetre cihazına üflemek istemedi. Polis ekibinin ısrarı sonucu cihaza üfleyen sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye trafik kurallarına uymamaktan 3 bin 31 lira ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 400 lira para cezası verilirken stajyer ehliyetli olduğu için ehliyetinin de iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Son dakika... Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.
Son dakika... Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.
Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Burak Sergen Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Adem Büyük Hakan Arslan Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta polisin "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 23:10:33. #1.16#

title