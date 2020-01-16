Kahramanmaraş'ta polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı

16.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:08

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polise mukavemet gösteren üç kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hulusi Efendi Bulvarı'ndaki iş yerinde çıkan tartışmaya polis ekibi müdahale etti.

Ekiplere mukavemet eden ve üst aramasında ruhsatsız tabanca bulunan S.Ç. (30), U.H. (26) ve F.Ç. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe "polise mukavemet" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA