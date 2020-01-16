Kahramanmaraş'ta polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polise mukavemet gösteren üç kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polise mukavemet gösteren üç kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hulusi Efendi Bulvarı'ndaki iş yerinde çıkan tartışmaya polis ekibi müdahale etti.
Ekiplere mukavemet eden ve üst aramasında ruhsatsız tabanca bulunan S.Ç. (30), U.H. (26) ve F.Ç. (26) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe "polise mukavemet" suçlamasıyla tutuklandı.