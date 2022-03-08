Kahramanmaraş'ta polis ve jandarma kadınlara çiçek dağıttı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek dağıttı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Şehit Er Ömer Erüstün Meydanı ile bölgede yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Ekipler ayrıca stant açarak Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme de yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Afşin-Elbistan Termik Santrallerinde çalışan kadın personellere karanfil verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığının kadınlara yönelik her hafta bilgilendirme faaliyeti yapacağı bildirildi.