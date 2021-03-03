Kahramanmaraş'ta polis okulların çevresinde denetim yaptı
03.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:44
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, okulların çevresindeki iş yeri ve servis araçlarımı denetledi.
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, okulların çevresindeki iş yeri ve servis araçlarımı denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "kontrollü normalleşme" süreci kapsamında yüz yüze eğitimin başlamasıyla okul çevrelerinde öğrencilerin korunmasına yönelik denetim yaptı.
Ekipler, servisler ve okulların civarındaki iş yerlerinde incelemede bulundu.
Denetimlerin süreceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün