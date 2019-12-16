Kahramanmaraş'ta polis memurunun otomobiline "yorgun mermi" isabet etti
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Kahramanmaraş'ta polis memurunun otomobiline "yorgun mermi" isabet etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis memurunun otomobiline "yorgun mermi" isabet etti.

16.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:50
Kahramanmaraş'ta polis memurunun otomobiline

'ın ilçesinde polis memurunun otomobiline "yorgun mermi" isabet etti.

Alınan bilgiye göre, mesaiye gitmek için yanına geldiği 38 ACG 191 plakalı otomobilinin arka camına mermi isabet ettiğini gören polis memuru Musa Kitir, durumu meslektaşlarına bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede araca yorgun mermi isabet ettiğini belirledi.

Ekipler, merminin ateşlendiği silahı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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