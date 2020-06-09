Kahramanmaraş'ta polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta motosikletle otomobilin çarpışması sonucu polis memuru hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta motosikletle otomobilin çarpışması sonucu polis memuru hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, polis memuru Aydın Yılmaz, motosikletiyle görevli olduğu Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiği sırada, merkez Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde, M.M.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA