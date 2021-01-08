Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden dilencilere uygulama yapıldı
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Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden dilencilere uygulama yapıldı

08.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:16
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden dilencilere uygulama yapıldı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik uygulama yaptı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik uygulama yaptı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen uygulamada, çevre illerden gelerek dilendiği tespit edilen 6 kişiye idari para cezası yazıldı.

Dilencilik yapan, mendil satan 8 çocuk polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak ailelerine teslim edildi.

Ayrıca bu kapsamda, merkezi cadde, bulvar ve kavşaklarda satış yapan ve kağıt toplayan 12 kişi de men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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