Kahramanmaraş'ta polis ekipleri vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı
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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı

29.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:01
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri, evleri ziyaret ederek vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri, evleri ziyaret ederek vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince, vatandaşların soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçede bulunan bazı mahalleleri gezen polis ekipleri, vatandaşlara broşür dağıtıp, zehirlenmelere karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Esentepe Mahallesinde 85 yaşındaki Meryem Çetin'i de evinde ziyaret eden ekipler Çetin'e doğru soba yakma teknikleri anlattı.

Polislere dua eden Çetin, kendisinin bugüne kadar sobayı yanlış yaktığını, doğru yakımı ise polislerin anlatımından sonra öğrendiğini söyledi.

Öte yandan ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da kömür yardımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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