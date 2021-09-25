Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 8 silah ele geçirildi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 8 silah ele geçirildi

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 8 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri silah kullanımının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda son bir haftada 8 silah ele geçirdi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri silah kullanımının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda son bir haftada 8 silah ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen huzur uygulamaları, denetimler ve operasyonlarda 8 silah ve çok sayıda mermi ele geçiren ekipler, 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin, vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
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