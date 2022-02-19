Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 24 silah ele geçirildi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 24 silah ele geçirildi

AA, Gökhan Çalı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 24 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 24 silah ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 24 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 24 silah ele geçiren ekipler, 15 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, Silah, Güncel, Haberler

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