Kahramanmaraş'ta polis çevreyi rahatsız eden 515 araca işlem yaptı
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Kahramanmaraş'ta polis çevreyi rahatsız eden 515 araca işlem yaptı

Kahramanmaraş'ta çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetimlerde bulunan trafik ekipleri, özelikle geç saatlerde boş yollarda, sokak ve caddelerde gürültü yaparak vatandaşları rahatsız eden 515 araca ceza keserken 50'si trafikten men etti.

Kahramanmaraş'ta polis çevreyi rahatsız eden 515 araca işlem yaptı
29.07.2020 18:16 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:37

Kahramanmaraş'ta çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetimlerde bulunan trafik ekipleri, özelikle geç saatlerde boş yollarda, sokak ve caddelerde gürültü yaparak vatandaşları rahatsız eden 515 araca ceza keserken 50'si trafikten men etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri modifeye edilmiş ve abartılı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetimlerini artırdı. Kentte yoğun olarak şikayet edilen araçlarla ilgili yapılan planlı çalışma kapsamında orijinali bozulan 515 adet araca işlem yapan polis ekipleri, kurallara uygun olmayan 50 aracı trafikten men etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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