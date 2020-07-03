Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik polis ekiplerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP ilçe eş başkanlarının bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik polis ekiplerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP ilçe eş başkanlarının bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne operasyon yapıldı. PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması KCDK-E çatısı altında Sosyal Alan Yapılanması içerisinde terör örgütünün finansman ve eleman temini kapsamında, Pazarcık HDP ilçe eş başkanı N.K. Pazarcık HDP ilçe yönetiminde görevli İ.G. Pazarcık eski HDP ilçe eş başkanı M.G ve Pazarcık HDP ilçe teşkilatı adına faaliyet yürüten M.G. gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda yakalanan terör örgütü şüphelilerinin adreslerinde ve Pazarcık HDP İlçe Teşkilat binasında yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA