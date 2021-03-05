Kahramanmaraş'ta pes dedirten görüntü
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Kahramanmaraş'ta pes dedirten görüntü

05.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:49
Kahramanmaraş'ta pes dedirten görüntü

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki tırın kapısına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan bir kişi adeta kazaya davetiye çıkardı.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki tırın kapısına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan bir kişi adeta kazaya davetiye çıkardı.

Kahramanmaraş Göksun karayolu Tekir mevkisinde bir başka araçtaki yolcu tarafından kaydedilen görüntüler, bu kadarına da olmaz dedirtti.

Plakası öğrenilemeyen bir tır, seyir halindeyken tırın ayna demirine ve kapısına tutunan bir kişinin yolculuk yaptığı görülüyor. Tehlikeli yolculukta sürücü ve yolcunun birbirleriyle sohbet ettiği görülüyor.

Bu sırada görüntüyü kaydeden kişi ise, "Evet bakın, sonra da diyorlar ki kaza var. Ölecek yer arıyor görüyorsun" diyerek tepkisini dile getiriyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta pes dedirten görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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