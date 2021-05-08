KAHRAMANMARAŞ - Park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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KAHRAMANMARAŞ - Park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi 35. Sokak'ta park halindeki 46 NK 116 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası dorsede bulunan ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.

KAHRAMANMARAŞ - Park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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